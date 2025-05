Amazon boekt hogere winst en omzet, zorgen over heffingen blijven

SEATTLE (ANP) - Amazon heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Daarbij profiteerde het techbedrijf zowel van betere verkopen door zijn webwinkels als van de grotere vraag naar zijn clouddiensten. Maar bij beleggers blijven zorgen over de impact van importheffingen spelen.

De omzet steeg 9 procent tot 155,7 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een 20 procent hogere operationele winst van 18,4 miljard dollar.

Analisten vrezen dat de groei in het afgelopen kwartaal vertekend is, doordat Amerikaanse klanten mogelijk nog snel inkopen deden voordat importheffingen producten van de webwinkel duurder zouden maken. Maar in het lopende tweede kwartaal verwacht het bedrijf de omzet aanzienlijk op te blijven voeren, met 7 tot 11 procent.

De prognose voor de operationele winst viel echter tegen. Amazon verwacht dat dit resultaat tussen de 13 miljard en 17,5 miljard dollar uitkomt, terwijl analisten in doorsnee op 17,8 miljard dollar hadden gerekend.