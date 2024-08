Werkgevers op zoek naar 49.000 mensen om vervoer te vergroenen

AMSTERDAM (ANP) - Het vervoer van mensen en spullen moet klimaatvriendelijker en daar hebben werkgevers zo'n 49.000 extra arbeidskrachten voor nodig. Daarmee is het aantal vacatures voor de verduurzaming van mobiliteit ruim twee keer zo hoog als in 2016, berekenden uitkeringsinstantie UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Acht jaar geleden ging het nog om ongeveer 18.000 vacatures.

Om het vervoer te verduurzamen zijn meer elektrische auto's en bussen nodig, met de nodige laadinfrastructuur. Maar daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook om het bedenken van efficiëntere logistieke ketens, de ontwikkeling van biobrandstoffen en het stimuleren van deelauto's.

Het gaat vaak om technische beroepen, zoals automonteurs, installateurs en ICT'ers. Ook beleidsadviseurs voor ruimtelijke ordening en transportplanners staan hoog in de lijst van meest gezochte vakkrachten voor de verduurzaming van de mobiliteit. Omdat de arbeidsmarkt krap is en mensen met deze vaardigheden ook in andere sectoren gewild zijn, waarschuwt het UWV dat werkgevers creatief moeten zijn bij hun zoektocht naar personeel.

Een mogelijkheid is om werkzoekenden uit andere vakgebieden om te scholen. Ook is het opleiden van eigen personeel een optie om openstaande vacatures te vervullen, oppert het UWV. Werkzoekenden zouden zich ook breed moeten oriënteren en een overstap naar een ander vakgebied overwegen, stelt de uitkeringsinstantie.