Beleggers op Wall Street voorzichtig na recente aandelenrally

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York deden het woensdag bij de opening rustig aan, na de winsten van de afgelopen handelsdagen. De beurs kreeg de voorbije dagen steun van optimisme dat de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran mogelijk worden hervat.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde dat de oorlog met Iran "bijna voorbij is" en zei dat de aandelenmarkt "gaat boomen". Beleggers kijken nu uit naar duidelijkheid over een nieuwe onderhandelingsronde.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent lager op 48.465 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, won 0,1 procent op 6970 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent naar 23.703 punten.

Nu het cijferseizoen begonnen is, letten beleggers op signalen of het conflict de winstverwachtingen raakt en of bedrijven en consumenten hun uitgaven terugschroeven door de onzekerheid. "Het cijferseizoen wordt bepalend voor beleggers om in te stappen of juist winst te nemen", zegt een beleggingsexpert van bankconcern Barclays.