Waarom 'Menumonotonie' wel eens het geheim zou kunnen zijn om meer gewicht te verliezen

Afvallen draait zelden alleen om wilskracht. In een voedselomgeving waarin op elke straathoek iets te snacken valt, kost het constante mentale energie om niet toe te geven. Nieuwe onderzoeksresultaten suggereren nu dat een opvallend simpele strategie kan helpen: eet veel vaker hetzelfde.

In een studie onder 112 volwassenen met overgewicht of obesitas volgden deelnemers twaalf weken lang een programma voor gewichtsverlies. Wie een routinematig eetpatroon had – dus regelmatig dezelfde maaltijden en een vrij stabiele calorie-inname – verloor gemiddeld 5,9 procent van het lichaamsgewicht. De groep met een meer gevarieerd dieet kwam uit op 4,3 procent gewichtsverlies. Hoe minder de dagelijkse calorie-inname schommelde, hoe beter de resultaten.

Minder variatie op je bord kan meer rust in je hoofd én meer resultaat op de weegschaal geven.

Psycholoog Charlotte Hagerman, eerste auteur van de studie, legt uit dat een gezond eetpatroon tegenwoordig “constante inspanning en zelfbeheersing” vraagt. Door vaste routines rond eten te creëren, wordt een deel van die last weggenomen: je hoeft niet meer tien keer per dag te beslissen wat je wel of niet mag. Minder keuze betekent minder verleiding én minder kans om jezelf telkens nét iets extra’s toe te staan.

Dat betekent niet dat variatie per definitie slecht is. Eerder onderzoek laat zien dat meer variatie binnen gezonde productgroepen, zoals groente en fruit, juist samenhangt met een betere gezondheid op de lange termijn. Het probleem is dat de meeste variatie in onze dagelijkse praktijk juist zit in energierijke snacks, toetjes en tussendoortjes.

In een ongezonde voedselomgeving is een bewust saai menu soms de meest slimme keuze.

In een land waar inmiddels ongeveer de helft van de volwassenen overgewicht heeft en dat volgens het RIVM richting 64 procent in 2050 dreigt te gaan, zoeken experts naar elke haalbare strategie. Menumonotonie – een klein repertoire van voorspelbare, gezonde maaltijden – is misschien niet spannend, maar wél praktisch: minder keuze, minder tellen, meer routine.