VN-experts pleiten voor stoppen wapenleveranties aan Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 16:05
anp150426188 1
NEW YORK (ANP) - Experts van de VN-Mensenrechtenraad hebben alle lidstaten opgeroepen om te stoppen met de wapenleveranties aan Israël. Ze stellen dat Israël het internationaal recht heeft geschonden door de grootschalige "willekeurige" aanvallen op Libanon van vorige week woensdag, vlak na ingang van het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten.
"We zijn getuige van een aanhoudende, grote minachting voor de internationale rechtsorde, voor de diplomatie en bovenal voor het leven van burgers en het milieu in Libanon", stellen de onafhankelijke deskundigen. "Israël heeft juist het moment gekozen waarop een staakt-het-vuren werd afgekondigd - een bestand dat volgens de Pakistaanse bemiddelaar ook Libanon omvatte - om de grootste gecoördineerde reeks aanvallen op het land te ontketenen sinds 1980."
Bij de aanvallen vorige week woensdag kwamen volgens de Libanese regering zeker 303 mensen om. De experts verwijten Israël dat ook veel dichtbevolkte wijken en winkelgebieden in Beiroet zijn aangevallen. Israël zou te weinig voorzorgsmaatregelen hebben genomen om burgers te sparen en buitenproportioneel te werk zijn gegaan.
De VN-experts roepen Israël op om onmiddellijk te stoppen met de militaire operaties in Libanon. Daarnaast vragen ze de internationale gemeenschap om Libanon te steunen met humanitaire hulp. De experts doen ook een specifiek beroep op de VS om Israël te bewegen te stoppen met de aanvallen op burgers en infrastructuur.
hq720

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

generated-image (6)

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

oude kat in doos

Hoe moordzuchtig zijn die schattige poezen eigenlijk? Niet schrikken... (video)

