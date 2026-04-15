VN-experts pleiten voor stoppen wapenleveranties aan Israël

NEW YORK (ANP) - Experts van de VN-Mensenrechtenraad hebben alle lidstaten opgeroepen om te stoppen met de wapenleveranties aan Israël. Ze stellen dat Israël het internationaal recht heeft geschonden door de grootschalige "willekeurige" aanvallen op Libanon van vorige week woensdag, vlak na ingang van het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten.

"We zijn getuige van een aanhoudende, grote minachting voor de internationale rechtsorde, voor de diplomatie en bovenal voor het leven van burgers en het milieu in Libanon", stellen de onafhankelijke deskundigen. "Israël heeft juist het moment gekozen waarop een staakt-het-vuren werd afgekondigd - een bestand dat volgens de Pakistaanse bemiddelaar ook Libanon omvatte - om de grootste gecoördineerde reeks aanvallen op het land te ontketenen sinds 1980."

Bij de aanvallen vorige week woensdag kwamen volgens de Libanese regering zeker 303 mensen om. De experts verwijten Israël dat ook veel dichtbevolkte wijken en winkelgebieden in Beiroet zijn aangevallen. Israël zou te weinig voorzorgsmaatregelen hebben genomen om burgers te sparen en buitenproportioneel te werk zijn gegaan.

De VN-experts roepen Israël op om onmiddellijk te stoppen met de militaire operaties in Libanon. Daarnaast vragen ze de internationale gemeenschap om Libanon te steunen met humanitaire hulp. De experts doen ook een specifiek beroep op de VS om Israël te bewegen te stoppen met de aanvallen op burgers en infrastructuur.