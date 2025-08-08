Beleggers terughoudend op laatste handelsdag van de week

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag licht lager geëindigd, na de dagwinst van donderdag. Beleggers waren terughoudender, nadat donderdag bekend werd dat Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Het overleg tussen de Amerikaanse en Russische president moet binnen enkele dagen plaatsvinden en heeft de hoop aangewakkerd dat er een einde kan komen aan de oorlog. Trump heeft gedreigd Rusland indirecte sancties op te leggen als het land niet akkoord gaat met een wapenstilstand.

De AEX-index daalde 0,1 procent naar 891,36 punten. Donderdag won de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap steeg 0,8 procent tot 917,56 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden 0,1 procent. Die in Parijs steeg 0,4 procent.

NN Group klom 2,7 procent. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft flink dalen, mede door verliezen op de verkoop van staatsobligaties en Turkse onderdelen. NN draaide operationeel wel goed en deed vooral in Nederland goede zaken. Topman David Knibbe sprak van veerkrachtige resultaten in een schommelende markt.

ArcelorMittal was vrijdag de grootste stijger in de AEX-index. Het staalconcern klom 3,2 procent. Donderdag werd het aandeel al 4,3 procent meer waard. Het staalconcern profiteerde van een sterker dan verwachte Chinese exportgroei in juli.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stegen tot 1 procent. Beleggers verwerkten omzetcijfers van de Taiwanese chipfabrikant TSMC, dat een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is. TSMC maakt chips voor bijvoorbeeld Nvidia en Apple en zag de verkopen in juli met 26 procent stijgen door de aanhoudende grote investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie.

In Frankfurt won Thyssenkrupp 2,7 procent. Aandeelhouders van het Duitse industrieconcern hebben ingestemd met het plan van het bedrijf om een minderheidsbelang in Thyssenkrupp Marine Systems, dat onder meer onderzeeërs bouwt voor de Duitse marine, naar de beurs te brengen. De beursgang zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, aldus het bedrijf.