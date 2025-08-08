ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beleggers terughoudend op laatste handelsdag van de week

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 17:49
anp080825148 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag licht lager geëindigd, na de dagwinst van donderdag. Beleggers waren terughoudender, nadat donderdag bekend werd dat Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Het overleg tussen de Amerikaanse en Russische president moet binnen enkele dagen plaatsvinden en heeft de hoop aangewakkerd dat er een einde kan komen aan de oorlog. Trump heeft gedreigd Rusland indirecte sancties op te leggen als het land niet akkoord gaat met een wapenstilstand.
De AEX-index daalde 0,1 procent naar 891,36 punten. Donderdag won de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap steeg 0,8 procent tot 917,56 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden 0,1 procent. Die in Parijs steeg 0,4 procent.
NN Group klom 2,7 procent. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft flink dalen, mede door verliezen op de verkoop van staatsobligaties en Turkse onderdelen. NN draaide operationeel wel goed en deed vooral in Nederland goede zaken. Topman David Knibbe sprak van veerkrachtige resultaten in een schommelende markt.
ArcelorMittal was vrijdag de grootste stijger in de AEX-index. Het staalconcern klom 3,2 procent. Donderdag werd het aandeel al 4,3 procent meer waard. Het staalconcern profiteerde van een sterker dan verwachte Chinese exportgroei in juli.
De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stegen tot 1 procent. Beleggers verwerkten omzetcijfers van de Taiwanese chipfabrikant TSMC, dat een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is. TSMC maakt chips voor bijvoorbeeld Nvidia en Apple en zag de verkopen in juli met 26 procent stijgen door de aanhoudende grote investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie.
In Frankfurt won Thyssenkrupp 2,7 procent. Aandeelhouders van het Duitse industrieconcern hebben ingestemd met het plan van het bedrijf om een minderheidsbelang in Thyssenkrupp Marine Systems, dat onder meer onderzeeërs bouwt voor de Duitse marine, naar de beurs te brengen. De beursgang zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, aldus het bedrijf.
Vorig artikel

Media over Oekraïne-deal: Russen mogen veroverd gebied houden

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

anp080825052 1

Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?