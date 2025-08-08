ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NBC: top Poetin - Trump voorlopig beoogd aan eind van de week

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 18:38
anp080825152 1
NEW YORK (ANP) - Het moment van een topontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump zou volgens de voorlopige plannen eind volgende week zijn. Dit heeft een bron in het Witte Huis tegen de nieuwszender NBC gezegd.
Maar de bron erkent dat er nog veel kan veranderen en dat ook geen plaats voor de topontmoeting is geselecteerd. Onder de mogelijke plaatsen voor de ontmoeting zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Hongarije, Zwitserland en Rome genoemd, aldus de bron.
Vorig artikel

Beleggers terughoudend op laatste handelsdag van de week

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

anp080825052 1

Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?