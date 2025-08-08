NBC: top Poetin - Trump voorlopig beoogd aan eind van de week

NEW YORK (ANP) - Het moment van een topontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump zou volgens de voorlopige plannen eind volgende week zijn. Dit heeft een bron in het Witte Huis tegen de nieuwszender NBC gezegd.

Maar de bron erkent dat er nog veel kan veranderen en dat ook geen plaats voor de topontmoeting is geselecteerd. Onder de mogelijke plaatsen voor de ontmoeting zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Hongarije, Zwitserland en Rome genoemd, aldus de bron.