Media over Oekraïne-deal: Russen mogen veroverd gebied houden

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Internationale media brengen op basis van ingewijden steeds meer details naar buiten over het Amerikaanse voorstel dat een einde moet maken aan de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het lijkt er steeds meer op dat de Russen al het veroverde gebied in het oosten van Oekraïne mogen blijven bezetten.

De Amerikanen werken met Russische functionarissen aan een akkoord voor een geplande topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, mogelijk al volgende week. Ondertussen proberen de Verenigde Staten de Oekraïense regering en haar Europese bondgenoten achter de overeenkomst te krijgen. Maar of dat lukt, is de vraag, aldus de bronnen.

Volgens eerdere onbevestigde mediaberichten is hooguit een staakt-het-vuren denkbaar, dus geen vredesverdrag tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zou geen garantie krijgen dat Oekraïne buiten de NAVO blijft.

Veroverd gebied

Poetin eist dat Kyiv het hele Donbasgebied afstaat, waarvan een groot deel is veroverd na de invasie van februari 2022. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou zijn troepen moeten terugtrekken uit delen van de regio's Loehansk en Donetsk, waardoor Rusland een zege zou behalen die militair niet is gelukt. Waarnemers zien een dergelijke uitkomst als een grote overwinning voor Poetin, ook omdat Oekraïne en bondgenoten buitenspel stonden bij het overleg met de Amerikanen. Moskou houdt ook vast aan de Krim, die Rusland in 2014 illegaal annexeerde.

Zelensky loopt het risico dat hem een alles-of-niets-deal wordt voorgelegd, waarbij hij het verlies van grondgebied moet aanvaarden. Europa vreest dat een bestand Poetin de ruimte biedt zijn positie in bezet gebied te versterken.