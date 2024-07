Beleggers verwerken overwinning Labour, focus op banencijfer VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandacht van beleggers gaat vrijdag uit naar de enorme winst van Labour bij de Britse parlementsverkiezingen en het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag verschijnt. De openingsindicatoren wijzen op winsten voor de Europese aandelenbeurzen bij aanvang van de handel.

Labour heeft volgens exitpolls de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met overmacht gewonnen. De partij van leider Keir Starmer heeft volgens de polls 410 van de 650 zetels in het Britse parlement. Op ruime afstand volgt de Conservatieve Partij van Rishi Sunak met 131 zetels. Starmer wordt nu de eerste Labour-premier sinds 2010.

Starmer heeft het aanjagen van de economische groei tot speerpunt gemaakt in zijn verkiezingscampagne. Hij heeft ook gezegd de banden met de Europese Unie aan te willen halen als Labour de verkiezingen wint.

Banencijfer

De FTSE-index op de beurs in Londen lijkt met een kleine winst te gaan openen. De koers van het Britse pond liet weinig beweging zien. De overwinning van Labour was al verwacht op de financiële markten.

In de middag komt dan het banencijfer uit de Verenigde Staten naar buiten. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Op Wall Street zal de handel weer worden hervat. Op donderdag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS.

Rode koersenborden

In Azië waren vrijdag overwegend rode koersenborden te zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,3 procent en de Hang Seng in Hongkong zakte 0,9 procent.

De Kospi in Seoul steeg ruim 1 procent, geholpen door een koersstijging van 2,7 procent voor zwaargewicht Samsung. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de winst in het afgelopen kwartaal omhoog schieten door de grote vraag naar zijn chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Mogelijk kunnen in Amsterdam de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi in beweging komen door de sterke resultaten van Samsung.

Shell

Shell kwam met een voorlopige update over de resultaten in het tweede kwartaal. Volgens het olie- en gasconcern liggen de resultaten bij de gashandel in lijn met vorig jaar, maar zijn ze wel lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar door seizoenseffecten.

De euro noteerde vrijdagochtend op 1,0819 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,68 dollar en Brentolie zakte 0,4 procent tot 87,12 dollar per vat.