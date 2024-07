Consumentenbond: internet te duur door dominantie KPN en Ziggo

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond vindt dat consumenten al jaren te veel betalen voor internet door de dominante posities van KPN en Ziggo. De consumentenorganisatie ziet "tal van aanwijzingen" van te weinig marktwerking en te hoge prijzen en roept marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om in te grijpen.

KPN is bezig met het vervangen van zijn kopernetwerk door glasvezelkabels. "De consequentie is dat de meeste consumenten alleen nog kunnen kiezen uit internet via de kabel van Ziggo of internet via het KPN-glasvezelnetwerk", concludeert de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond liggen de prijzen van de twee grootste aanbieders al lange tijd dicht bij elkaar en behoren ze tot de hoogste van Europa.

Andere aanbieders mogen het glasvezelnetwerk van KPN gebruiken, maar de bond vindt het "opvallend" dat het concurrenten op het KPN-glasvezelnetwerk niet lukt goedkoper te zijn dan de KPN-providers. Zo heeft Odido weliswaar een lager tarief, maar dat is lang niet overal beschikbaar, stelt de bond.