Beleggers zetten Meta en Coinbase lager na nieuws over bedrijven

NEW YORK (ANP) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms hoorde donderdag bij de verliezers op Wall Street na een bericht dat het socialemediabedrijf de lancering van een belangrijk kunstmatige intelligentie-model uitstelt. Verder was cryptobeurs Coinbase een stevige verliezer na nieuws over een hack en een onderzoek van beurswaakhond SEC.

Meta leverde ruim 2 procent aan beurswaarde in. Volgens The Wall Street Journal hebben Meta-ingenieurs moeite het AI-model te verbeteren. De release was al uitgesteld tot juni. Nu zou dit zijn verschoven naar de herfst of later.

Het aandeel Coinbase zakte dik 7 procent. Het bedrijf wordt gechanteerd door hackers die klantgegevens hebben gestolen. Ze eisen 20 miljoen dollar. Coinbase zegt het losgeld niet te zullen betalen en schat dat het incident het bedrijf tot 400 miljoen dollar kan kosten om op te lossen. Daarnaast meldde The New York Times dat de SEC al langer onderzoekt of Coinbase in eerdere publicaties onjuiste gebruikersaantallen heeft gemeld.

Het algehele beeld op de beurzen in New York was gemengd. De beursgraadmeters gingen overwegend omhoog terwijl de obligatierentes daalden na de nieuwste economische cijfers. Dit wakkerde speculaties aan dat de Federal Reserve dit jaar minstens twee keer de rente zal verlagen om een recessie te voorkomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 42.322,75 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 5916,93 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 19.112,32 punten.

Walmart verloor aanvankelijk zo'n 4 procent, maar aan het einde van de sessie was nog maar sprake van een min van 0,5 procent. De grootste supermarktketen van de VS boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel wel iets lager uit dan voorzien. Financieel directeur John David Rainey verklaarde dat het concern de prijzen mogelijk later deze maand al gaat verhogen om de importheffingen.

Beleggers konden ook het bericht verwerken dat de Verenigde Arabische Emiraten 1400 miljard dollar aan investeringen in de Verenigde Staten beloven. Dat heeft de Golfstaat gezegd tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. De olieprijzen gingen ruim 2 procent omlaag. Trump verklaarde optimistisch te zijn over een mogelijke deal met Iran over het atoomprogramma van het land. Het olierijke Iran verlangt als tegenprestatie dat de VS hun economische sancties intrekken.