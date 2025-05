Merz spreekt zich uit tegen alsnog gebruiken Nord Stream 2-pijp

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zich donderdag uitgesproken tegen vermeende Amerikaans-Russische plannen om de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 alsnog in gebruik te nemen. "Nord Stream 2 heeft momenteel geen exploitatievergunning, en dat zal naar verwachting niet veranderen", zo werd Merz geciteerd door weekblad Die Zeit.

In de Duitse politiek was ophef ontstaan over berichten dat Amerikaanse en Russische gezanten de heropening van de pijpleiding in de Oostzee zouden bespreken. Nord Stream 2 werd in 2021 voltooid, maar is nooit in gebruik genomen omdat Duitsland het project schrapte na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.

In september 2022 vernietigden enorme onderzeese explosies de beide buizen van de bestaande Nord Stream 1 en één van de Nord Stream 2-buizen. Destijds beschuldigden Rusland en Oekraïne elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de explosies. Nord Stream 1 leverde jarenlang goedkoop Russisch gas aan Duitsland.