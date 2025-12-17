ECONOMIE
Miljoenen mannen in angst: Hackers dreigen gegevens premiumklanten Pornhub te publiceren

Economie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 17 december 2025 om 7:49
bijgewerkt om woensdag, 17 december 2025 om 8:06
pornhub
Pornhub wordt gebruikt door honderden miljoenen mannen (en vrouwen). Dat komt omdat het in principe gratis is. Veel bloot voor geen geld. Maar de site probeert uiteraard om je lid (no pun intended) te maken. Dan moet je uiteraard je gegevens openbaren.
De hackersgroep ShinyHunters dreigt gegevens van premiumklanten van pornowebsite Pornhub te publiceren. De hackers zeggen data te hebben gestolen en eisen nu losgeld van Pornhub.
"We eisen een losgeldbetaling in Bitcoin om de publicatie van gegevens te voorkomen en de gegevens te verwijderen", heeft ShinyHunters via een onlinechat laten weten aan persbureau Reuters.
Het is onduidelijk hoeveel gegevens er precies zijn gestolen. De hackers hebben Reuters wel wat voorbeelden gestuurd. Minstens drie voormalige Pornhub-klanten, twee mannen in Canada en een man in de VS, bevestigden vervolgens aan het persbureau dat de gegevens die op hen betrekking hadden authentiek waren, zij het enkele jaren oud.
Pornhub, dat beweert meer dan 100 miljoen dagelijkse bezoeken en 36 miljard bezoeken per jaar te hebben, is een van de grootste pornosites ter wereld. De site en zijn moederbedrijf, het in het Canadese Ottawa gevestigde Ethical Capital Partners, hebben nog niet op de berichten gereageerd.

