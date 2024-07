Beleggingen in vastgoed stijgen weer na historisch dieptepunt

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers hebben in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk meer geïnvesteerd in Nederlands commercieel vastgoed, zoals kantoren, hotels, winkelpanden en woningen. Dat komt naar voren uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Daarmee heeft de vastgoedbeleggingsmarkt zich hersteld van het historische dieptepunt in de eerste zes maanden van 2023. De opvallendste groei was te zien op de hotelmarkt, waar het volume bijna is verzesvoudigd.

Het totale beleggingsvolume, het bedrag van de transacties in commercieel vastgoed, was in de eerste zes maanden van het jaar 4,6 miljard euro. Dat bedrag is 44 procent hoger dan in de eerste helft van 2023.

Van het totale beleggingsvolume is 250 miljoen euro geïnvesteerd in hotels. Vorig jaar was dit nog 42 miljoen euro. "Waar hotels de afgelopen jaren nog last hadden van de nasleep van de coronajaren, zijn de exploitatieresultaten van hotels nu sterker dan ooit tevoren", legt hoofd kapitaalmarkten bij CBRE Erik Langens uit. "Dit maakt deze sector voor beleggers erg interessant en dat zien we terug in de cijfers."

Wet betaalbare huur

Ook de logistiek is een "trekpleister voor beleggers", stelt CBRE. Het vastgoed in deze sector was van januari tot en met juni goed voor een volume van 1,6 miljard euro, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Woningen blijven daarentegen achter, waarbij CBRE wijst op de Wet betaalbare huur die sinds deze maand van kracht is. Door deze wet wordt ook voor woningen in het middensegment een maximale huurprijs vastgesteld. Hierdoor is het verhuren van woningen voor sommige investeerders minder rendabel geworden.

Prijzen gestabiliseerd

De impact van de huurwet is volgens Langens nu al merkbaar in de sector. "Hiermee zal het aantal huurwoningen in de Nederlandse woningvoorraad de komende jaren fors teruglopen", stelt hij. Langens verwacht dat veel beleggers hun huurwoningen zullen verkopen zodra de laatste huurder is vertrokken.

Vorig jaar daalde het belegde bedrag in Nederlands vastgoed nog doordat de rente sterk was gestegen. Hierdoor was het voor beleggers duurder geworden om commercieel vastgoed aan te kopen. Ook was de marktwaarde van veel vastgoed gedaald, wat resulteerde in aanzienlijke afwaarderingen voor de investeerders. Inmiddels zijn de prijzen weer gestabiliseerd, aldus CBRE.