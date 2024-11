Beleggingen Nederlandse huishoudens naar recordhoogte. Moeten we ons zorgen gaan maken over een speculatieve bubble?

Particuliere beleggers in Nederland bezaten in het derde kwartaal samen 190,4 miljard euro aan beleggingen. Dat is 2 procent meer dan in het voorgaande kwartaal en een nieuw record, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De stijging van de waarde van beleggingen door huishoudens is vooral te danken aan beleggingsfondsen, die profiteerden van de sterk presterende aandelenmarkt in de Verenigde Staten.

Via beleggingsfondsen steken particuliere beleggers niet direct geld in een beursgenoteerd bedrijf of staatsschulden, maar via een fonds. Het sterkst stegen de participaties in fondsen die alleen in aandelen beleggen, namelijk met 4,4 procent tot een totaal van 66,1 miljard euro. Fondsen die naast aandelen ook beleggen in obligaties waren goed voor een stijging van 3 procent.

De totaalwaarde van directe beleggingen in aandelen door particulieren steeg in het derde kwartaal tot 64,1 miljard euro. Dat kwam doordat beleggers 480 miljoen euro extra belegden in aandelen. De AEX, de bekendste graadmeter voor de Amsterdamse beurs, daalde in dezelfde periode juist. Vooral de aandelenkoersen van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zakten in, wat volgens DNB voor 600 miljoen euro aan verliezen op de aandelenportefeuille zorgde.

Het marktsentiment is, vooral op de Amerikaanse beurzen, bijzonder positief. Speculatieve aandelen doen het op het moment beter dan hun meer solide tegenhangers. Als dat maar goed gaat/blijft gaan...