Vergoeding medicijnpakketten is aan verzekeraars en apothekers

DEN HAAG (ANP) - Apothekers moeten zelf met verzekeraars regelen hoe zij betaald worden voor speciale medicijnpakketten voor klanten. De apothekers willen per medicijn een vergoeding krijgen, en niet per pakket. Maar beide manieren mogen en daarom moet het onderling opgelost worden, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. De uitspraak is definitief.

De zaak draait om zogeheten baxterrollen. Die zijn bedoeld voor patiënten die meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken. Het kan lastig voor ze zijn om overzicht te houden en ervoor te zorgen dat ze op tijd het juiste medicijn innemen. Apothekers kunnen dan speciale pakketten voor ze maken, zoals in een rol met zakjes of een doos met vakjes. Daarin zitten bijvoorbeeld alle pillen voor de ochtend bij elkaar, en ernaast alle pillen die iemand bij de lunch moet innemen.

Apothekers kregen vroeger een vergoeding voor elk geneesmiddel dat in zo'n pakket zit. Hoe meer middelen, hoe hoger de vergoeding. De toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, bepaalde in 2022 dat apothekers voor elk pakket een vaste vergoeding zouden krijgen, ongeacht het aantal middelen. De apothekers stapten naar het CBb en kregen gelijk. De hoogste rechter zette vorig jaar een streep door de vaste vergoeding.

De apothekers gingen er toen van uit dat ze weer per geneesmiddel zouden worden betaald, maar dat gebeurde niet altijd. Ze stapten daarom weer naar het CBb. Die oordeelde dinsdag dat betaling per geneesmiddel weliswaar praktijk was, maar niet verplicht. Er was geen regel die apothekers dwong zo te declareren en verzekeraars dwong zo te betalen. Betaling per pakket gebeurde niet, maar was op zich wel toegestaan. Dat is de situatie die terugkeerde toen het CBb een streep door de vaste vergoeding zette. Op dit moment zijn er dus twee manieren van vergoeden mogelijk, en de partijen moeten zelf een oplossing vinden.