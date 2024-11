NAVO-chef Rutte: Zelensky beslist over moment onderhandelingen

BRUSSEL (ANP) - Een beslissing over eventuele onderhandelingen met Rusland over beëindiging van de oorlog is aan de Oekraïense regering en aan niemand anders, zei NAVO-chef Mark Rutte. "Er is maar een iemand en een instantie in Kyiv die kan beslissen wat het moment is dat zij in onderhandelingen gaan met de Russen. En dat is de huidige regering in Kyiv", zei Rutte bij aankomst bij de vergadering van de EU-ministers van Defensie. Hij doelt daarbij op president Volodymyr Zelensky.

Rutte prees Oekraïne over wat het land de afgelopen duizend dagen oorlog heeft bereikt. "Inmiddels zijn 600.000 Russen dood of ernstig gewond. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar het laat ook zien dat Oekraïne in staat is om dat gevecht te voeren, maar dan hebben ze wel onze steun nodig."

Rutte vindt dat er alles aan moet worden gedaan om "massief" met die steun door te gaan, zodat Oekraïne "zegeviert in deze strijd". Daarbij is de productie van defensiematerieel van groot belang. "We moeten gewoon meer doen."