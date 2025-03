Beleggingsapp eToro dient aanvraag in voor beursgang in New York

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Beleggingsplatform eToro heeft een aanvraag ingediend voor een beursintroductie in de Verenigde Staten. Wanneer het in Israël gevestigde bedrijf precies naar de New Yorkse beurs gaat en tegen welke prijs de aandelen worden verkocht, zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Het in 2007 opgerichte eToro, dat ook actief is in Nederland, probeerde in 2021 al naar de Amerikaanse beurs te gaan. Die beursgang moest plaatsvinden door middel van een overname van eToro door FinTech Acquisition Corp V, een leeg beursfonds. De marktwaarde van het gecombineerde bedrijf werd destijds geschat op ruim 10 miljard dollar. De partijen besloten in 2022 echter af te zien van die deal.

EToro boekte in 2024 een omzet van 12,6 miljard dollar en een nettowinst van 192 miljoen dollar, meldde het bedrijf in de aanvraag die werd ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. De resultaten waren flink hoger dan een jaar eerder. Ongeveer 96 procent van de omzet van eToro kwam vorig jaar uit de handel in cryptomunten. Het bedrijf wil een beursnotering aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq en wordt daarbij begeleid door de zakenbanken Goldman Sachs, Jefferies, UBS en Citigroup.