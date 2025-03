EU-burgers kopen meer kleding dan ooit, belasting voor klimaat

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - Inwoners van de Europese Unie kopen meer kleding, schoenen en andere textielproducten dan ooit. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) dat woensdag officieel wordt gepresenteerd. Volgens het agentschap belast die ontwikkeling het milieu en het klimaat zwaar.

Het EEA baseert zijn rapport op de meest recente cijfers uit 2022. Dat jaar kochten EU-burgers gemiddeld naar schatting 19 kilo textiel, waaronder 8 kilo kleding, 4 kilo schoenen en 7 kilo huishoudtextiel. In 2019 bedroeg de totale hoeveelheid nog 17 kilo, in de jaren daarvoor 14 tot 17 kilo.

Het kopen van steeds meer textiel heeft impact op het klimaat, concludeert het EEA. Dit komt door het verbruik van materialen en de uitstoot. Het rapport stelt dat de politiek, industrie en consumenten moeten bijdragen om af te stappen van fastfashion van webwinkels als Temu en Shein. Bijvoorbeeld door in te zetten op duurzamere kleding die langer meegaat.

Meer kleding leidt bovendien tot meer afval. In totaal produceerden de 27 EU-lidstaten in 2022 bijna 7 miljoen ton textielafval. Dat komt neer op ruim 16 kilo per persoon. Dat afval belandt niet altijd in de recyclebak, maar vaak ook bij het restafval. Het EEA hoopt dat een nieuwe EU-richtlijn daar verandering in brengt. Die schrijft voor dat textiel vanaf dit jaar gescheiden moet worden ingezameld.