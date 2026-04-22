België moedigt werkgevers aan kilometervergoeding te verhogen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - In België trekt de federale regering tot 80 miljoen euro uit voor steunmaatregelen om de pijn te verzachten van de flink gestegen energieprijzen en prijzen aan de pomp. Het grootste deel van het bedrag, 60 miljoen euro, gaat naar een aanmoediging aan werkgevers om de kilometervergoeding voor hun personeel te verhogen of om er een in te voeren.

De Belgische overheid compenseert elke verhoging van de kilometervergoeding tot 20 procent volledig. Maximaal mag de verhoging daarbij dan 10 cent per kilometer bedragen. Werkgevers die een kilometervergoeding invoeren van minstens 10 cent per kilometer, worden voor 20 procent gecompenseerd.

De ingreep geldt voor drie maanden. De regering trekt dus 20 miljoen euro per maand uit voor de maatregel, al kan dat ook lager uitvallen als niet zoveel bedrijven van de mogelijkheid gebruikmaken. Verder is nog een aantal kleinere maatregelen aangekondigd. Voor kwetsbare gezinnen die met fossiele brandstoffen verwarmen, zet de regering 15 miljoen euro opzij.