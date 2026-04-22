Openingswinst voor AEX, AkzoNobel en ASMI flink hoger na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst geopend. Beleggers op het Damrak bogen zich over kwartaalcijfers van onder meer verfproducent AkzoNobel, chiptoeleverancier ASMI en uitzendconcern Randstad. Daarnaast bleef de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden woensdagochtend.

AkzoNobel en ASMI gingen aan kop in de AEX met winsten van respectievelijk 5,3 en 8,4 procent. AkzoNobel heeft in het afgelopen kwartaal de winstgevendheid verbeterd, ondanks de gestegen inkoopkosten door de Iranoorlog. Daarbij werd geprofiteerd van prijsverhogingen en kostenbesparingen. ASMI meldde dinsdag nabeurs voor de tweede helft van dit jaar een hogere omzet te verwachten dan in de eerste zes maanden van 2026.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 1023,75 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1027,56 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt stonden plussen tot 0,4 procent op de koersenborden.