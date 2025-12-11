ECONOMIE
België wil Eurogroep niet in ruil voor gebruik Russische tegoeden

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 16:04
anp111225148 1
BRUSSEL (ANP) - De Belgische minister Vincent Van Peteghem (Begroting) of de Griekse minister van Financiën Kyriakos Pierrakakis wordt donderdag gekozen als nieuwe voorzitter van de Eurogroep. België is niet bereid in ruil voor het voorzitterschap akkoord te gaan met het gebruik van de bevroren Russische tegoeden, benadrukte Van Peteghem.
Hij vermoedt dat het Belgische standpunt over het gebruik van bevroren Russische tegoeden hem "punten kan kosten", zei hij voor de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel.
Er wordt veel druk op België uitgeoefend om in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne, zei Van Peteghem. België is tegen, omdat er grote risico's aan zitten. Onder meer voor België, omdat de tegoeden bij het in België gevestigde Euroclear staan.
Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) zei niet welke kandidaat Nederland steunt.
