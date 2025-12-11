Kabinet wil meer woningen voor verwarde personen, onduidelijk hoe

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil meer passende woningen realiseren voor mensen met verward gedrag, maar zegt niet hoe. Dat blijkt uit een brief van ministers Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB), Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) en staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD) aan de Tweede Kamer. Hoeveel woningen erbij moeten komen, waar deze moeten komen of wanneer ze gebouwd kunnen worden, is onduidelijk.

De brief volgt op een donderdag uitgekomen rapport waarin onder andere staat dat er meer behandelplekken voor verwarde mensen moeten komen om het risico op gevaarlijke en soms fatale incidenten te verkleinen.

In Nederland is al langer een tekort aan woningen voor mensen met mentale problemen, bijvoorbeeld voor mensen die uitstromen uit een tbs-kliniek. Het vinden van locaties voor dit soort woningen noemde staatssecretaris Arno Rutte (VVD) afgelopen maandag nog "echt een uitdaging" omdat we hier "maatschappelijk" moeite mee hebben.