ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Disney laat fans zelf video's maken met iconische personages

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 16:00
anp111225147 1
BURBANK (ANP) - Het entertainmentconcern Walt Disney gaat 1 miljard dollar investeren in het AI-bedrijf OpenAI, zo werd donderdag bekend. Hiermee mogen gebruikers via de AI-videodienst Sora-filmpjes maken met Disney's auteursrechtelijk beschermde personages.
OpenAI lanceerde Sora in september. Het platform stelt gebruikers in staat korte video's te maken door simpelweg een prompt in te typen. Als onderdeel van de nieuwe overeenkomst met Disney kunnen Sora-gebruikers content maken met meer dan tweehonderd personages uit Disney, Marvel, Pixar en Star Wars.
"De snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie markeert een belangrijk moment voor onze industrie. Door deze samenwerking met OpenAI zullen we op een doordachte en verantwoorde manier het bereik van onze verhalen uitbreiden via generatieve AI", zegt Disney-topman Bob Iger in een verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

Loading