Disney laat fans zelf video's maken met iconische personages

BURBANK (ANP) - Het entertainmentconcern Walt Disney gaat 1 miljard dollar investeren in het AI-bedrijf OpenAI, zo werd donderdag bekend. Hiermee mogen gebruikers via de AI-videodienst Sora-filmpjes maken met Disney's auteursrechtelijk beschermde personages.

OpenAI lanceerde Sora in september. Het platform stelt gebruikers in staat korte video's te maken door simpelweg een prompt in te typen. Als onderdeel van de nieuwe overeenkomst met Disney kunnen Sora-gebruikers content maken met meer dan tweehonderd personages uit Disney, Marvel, Pixar en Star Wars.

"De snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie markeert een belangrijk moment voor onze industrie. Door deze samenwerking met OpenAI zullen we op een doordachte en verantwoorde manier het bereik van onze verhalen uitbreiden via generatieve AI", zegt Disney-topman Bob Iger in een verklaring.