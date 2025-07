Belgische krijgsmacht bestelt nog 13 trucks met oplegger bij DAF

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse truckfabrikant DAF mag nog eens dertien militaire trekker-opleggercombinaties maken voor de Belgische krijgsmacht. Het gaat om zogeheten Protected Evacuation Vehicles (PEV's), voor het verplaatsen van voertuigen in inzet- en conflictgebieden. De order volgt op een eerdere bestelling van bijna 900 trucks.

De trucks worden uitgerust met een gepantserde cabine en van de vier assen zijn alle acht wielen aangedreven. De opleggers zijn uitschuifbare diepladers met drie assen.

De Belgische krijgsmacht plaatste een paar jaar geleden al een order voor 879 militaire trucks bij DAF. Daarna volgde nog een opdracht voor de levering van negen zware PEV's. Daarvan wil België nu dus nog een aantal.

"Om Defensie beter aan te passen aan de huidige geopolitieke context is het essentieel om binnen korte tijdspanne te kunnen beschikken over bijkomende, volledig identieke PEV's", zegt luitenant-kolonel Jean-François Gennotte in een toelichting.