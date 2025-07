Nieuw onderzoek: superbacteriën dreigen miljoenen doden te veroorzaken; bestrijding kost 2000 miljard per jaar in 2050

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. De sluipende wereldwijde dreiging neemt groteske vormen aan volgens nieuwe modellen, gepubliceerd door The Guardian. Het aantal doden door antibioticaresistente bacteriën dreigt in de komende 25 jaar explosief te stijgen. Zonder ingrijpen lopen de economische kosten op tot zo'n 2 biljoen dollar per jaar. Vooral in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en binnen de EU dreigt een gezondheidscrisis.

De cijfers liegen er niet om. Tegen 2050 zou het aantal jaarlijkse sterfgevallen door antibioticaresistentie kunnen oplopen tot ruim 1,3 miljoen in de VS en 184.000 in het VK. De economische schade is minstens zo alarmerend: jaarlijks $1,7 biljoen minder aan wereldwijd bruto binnenlands product (bbp), blijkt uit modellen van onderzoekers van de Universiteit van Utrecht, de London School of Hygiene and Tropical Medicine en de University of Washington.

De zorgkosten zullen vooral in rijke landen de spuigaten uit gaan lopen. In de VS kunnen de uitgaven voor de behandeling van resistente infecties stijgen van $15,5 miljard nu naar $57 miljard in 2050. In het VK gaat het om een verviervoudiging tot $3,7 miljard per jaar. Infecties die vroeger eenvoudig te behandelen waren, worden steeds moeilijker of zelfs onmogelijk te bestrijden.

Wat te doen?

De onderzoekers benadrukken dat preventie en investeringen in nieuwe antibiotica loont. In het meest optimistische scenario leveren tijdige investeringen in onderzoek en ontwikkeling een jaarlijkse economische winst van $156 miljard op in de VS en $12 miljard in het VK. Maar daar is actie voor nodig.

“Zonder ingrijpen zullen miljoenen mensen meer overlijden”, stellen de onderzoekers tegenover The Guardian. Een combinatie van gedragsverandering, streng antibioticabeleid en publieke investeringen in innovatie zijn volgens hen essentieel om een wereldwijde gezondheidscrisis te voorkomen.

Wat betekent dit voor Nederland?

Ook hier is antibioticaresistentie een toenemend probleem, onder meer door gebruik in de vee-industrie en het intensieve reizen van mensen. Ziekenhuizen signaleren al langer dat bepaalde bacteriën steeds moeilijker te bestrijden zijn. Een nationale en Europese strategie is belangrijker dan ooit.