Internationaal vliegverkeer vanaf Teheran hervat zaterdag

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Het internationale vliegverkeer vanaf de Imam Khomeini-luchthaven in Teheran wordt zaterdag hervat. Volgens het Iraanse persbureau ISNA gaan de eerste vluchten naar het Turkse Istanbul en Muscat in Oman.

Het Iraanse luchtruim was door de oorlog in het Midden-Oosten lang hermetisch afgesloten, maar door het staakt-het-vuren kan het vliegverkeer weer langzaam worden hervat. Eerder deze week stond er voor het eerst sinds het begin van de oorlog weer een vlucht gepland. Dat betrof volgens Iraanse media een binnenlandse vlucht van Teheran naar het noordoostelijk gelegen Mashhad.

Door de oorlog is het vliegverkeer in meer landen in de regio flink verstoord. Bijvoorbeeld naar Dubai gaan ook al weken veel minder vluchten. KLM heeft zijn vluchten naar die luchthavenhub uit veiligheidsoverwegingen zelfs tot in juni geschrapt.

Inmiddels is er wel weer wat meer vliegverkeer mogelijk in het Midden-Oosten dan eerder. Kuwait Airways hervat zondag vluchten naar verschillende bestemmingen vanaf Kuwait International Airport, werd vrijdag ook bekend.