Belgische zeehavens waakzaam voor impact heffingen Trump

ANTWERPEN (ANP) - De Belgische zeehavens van Antwerpen en Brugge zijn waakzaam voor de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op de goederenstromen. Volgens havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges was die impact in de eerste drie maanden van dit jaar nog beperkt, maar kunnen de komende maanden de gevolgen van het handelsbeleid van Trump zich scherper gaan aftekenen.

Volgens Port of Antwerp-Bruges daalde de totale goederenoverslag afgelopen kwartaal met 4 procent tot 67,7 miljoen ton vergeleken met een jaar eerder. Dat komt vooral door een lagere overslag van vloeibare bulk zoals benzine. Ook de ijzer- en staaloverslag nam af. De overslag van containers steeg wel. Antwerpen is na Rotterdam de grootste zeehaven van Europa.

"We bevinden ons in bijzonder onzekere tijden, waardoor het moeilijk is om te voorspellen wat 2025 verder zal brengen", aldus topman Jacques Vandermeiren van het havenbedrijf.