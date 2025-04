Bandenleverancier Toyota verhoogt prijzen in VS tot 25 procent

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse bandenproducent Sumitomo Rubber Industries, onder meer leverancier van Toyota, verhoogt per 1 mei zijn prijzen in de Verenigde Staten en Canada met maximaal 25 procent. De prijsverhoging is een reactie op de door president Donald Trump aangekondigde importheffingen.

Voor personenauto's en lichte vrachtwagens stijgen de bandenprijzen met maximaal een kwart, terwijl vrachtwagen-, bus- en motorbanden tot 10 procent duurder worden. Sumitomo sluit verdere verhogingen niet uit, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de heffingen. De laatste grote prijsverhoging in de VS was in 2021.

Hoewel het bedrijf overweegt om de productie in de VS uit te breiden, is daarover nog geen besluit genomen. De meeste banden die Sumitomo in de VS verkoopt, worden geproduceerd in Thailand en deels in Japan. Op 3 april ging een invoertarief van 25 procent op buitenlandse auto's in werking, en op 3 mei volgen de auto-onderdelen.