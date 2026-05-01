Benzineprijs in Duitsland zakt onder 2 euro door accijnsverlaging

Economie
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 9:01
BERLIJN (ANP/DPA) - Bij veel tankstations in Duitsland is de literprijs voor benzine vrijdag onder de 2 euro gezakt. Dat komt door een tijdelijke accijnsverlaging van ongeveer 17 cent om de pijn te verzachten van de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die al eerder aangekondigde maatregel ging vrijdag in en geldt tot eind volgende maand.
Volgens de app van de Duitse automobielvereniging ADAC kost benzine bij veel tankstations zelfs aanzienlijk minder dan 2 euro, soms zelfs minder dan 1,90 euro per liter. Ook diesel wordt in delen van Duitsland voor minder dan 2 euro per liter verhandeld.
Ter vergelijking: in Nederland ligt het goedkoopste tankstation volgens de ANWB in de provincie Drenthe. Daar is een automobilist voor een liter benzine net iets minder dan 2,15 euro kwijt.
De Nederlandse tankstationbranche klaagt al langer dat door het grote prijsverschil steeds meer Nederlanders over de grens gaan tanken. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hebben daardoor veel minder klandizie.
POPULAIR NIEUWS

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

Veel mannen haten vrouwen – en dit is de pijnlijke kern

