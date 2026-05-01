Zo ziet sociaal ondernemen eruit op de werkvloer

Sociaal ondernemen is aan het veranderen. Niet in de richting van meer beleid of betere intenties maar in de richting van de werkvloer zelf. Werkgevers stellen werkplekken beschikbaar voor mensen die met de juiste begeleiding klaar zijn voor werk, passen functies aan op wat iemand kan en bouwen teams die breder zijn samengesteld dan het standaard wervingsprofiel toelaat. Dat is sociaal ondernemen zoals het er in de praktijk uitziet en steeds meer organisaties ontdekken dat het minder ingewikkeld is dan het klinkt.

Van intentie naar dagelijkse realiteit

Veel werkgevers hebben het gevoel dat ze de arbeidsmarkt al van alle kanten hebben bekeken en toch blijven de vacatures openstaan. Wat ze minder vaak hebben overwogen is dat er een groep mensen is die het omgekeerde probleem heeft: ze zijn klaar voor werk maar de werkgever die hen de kans geeft is er nog niet.

Dat is precies wat werkgevers doen die impactwerkgever worden via het Partner in Inclusie programma van IBN. Ze ontvangen kandidaten die al opgeleid zijn en klaar zijn voor de volgende stap. De opleidingsfase heeft al plaatsgevonden. Zo krijgt groei de ruimte en vinden werkgever en medewerker elkaar op het juiste moment.

Wat er op de werkvloer verandert

Werkgevers die deze stap hebben gezet beschrijven een aantal veranderingen die ze vooraf niet hadden verwacht:

Nieuwe collega's brengen betrokkenheid mee die merkbaar is voor het hele team

Bestaande medewerkers waarderen een werkomgeving die ruimte biedt aan mensen met verschillende achtergronden

Verzuim daalt doordat mensen die via dit traject instromen weten wat ze willen en daar consequent naar handelen

Buiten de organisatie merken mensen dat dit een werkgever is die verder kijkt dan het standaard profiel

Sociaal ondernemen als strategische keuze

Impactwerkgever worden is geen filantropie maar een bewuste organisatiekeuze. De kandidaten die via een goed ingericht praktijkopleidingstraject instromen, zijn opgeleid, gemotiveerd en klaar voor werk. Voor de werkgever betekent dat minder tijd kwijt aan inwerken en meer tijd voor wat er op de werkvloer werkelijk toe doet. Voor de medewerker betekent het een werkplek waar zijn of haar ontwikkeling centraal staat. Dat beide partijen er beter van worden is geen bijkomstigheid maar de kern van waarom impactwerkgeverschap werkt.

Kortom, sociaal ondernemen ziet er op de werkvloer uit als gewoon goed werkgeverschap. Niet meer en niet minder. Mensen een kans geven, ze begeleiden en ze laten groeien. Op die manier worden intenties werkelijkheid en wordt werkelijkheid iets om trots op te zijn.