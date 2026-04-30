Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

De komende jaren schuift er een enorme berg vermogen door naar de volgende generatie. Babyboomers met een eigen huis laten vaak tonnen na aan hun kroost. Maar als je niet uitkijkt, verdwijnt een flink deel daarvan richting de Belastingdienst . Hoe voorkom je dat je kinderen tienduizenden euro’s aan erfbelasting betalen?

Wie zoveel mogelijk belasting wil vermijden, moet geld al tijdens het leven weggeven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vermogen zit vaak vast in stenen en niemand wil blut oud worden. Gelukkig zijn er andere routes.

De verschillen in vrijstelling zijn groot. Partners hebben een vrijstelling van ruim acht ton, maar kinderen slechts iets meer dan 26.000 euro. Daarboven tikt de fiscus stevig door: 10 procent tot zo’n 1,5 ton en daarboven 20 procent.

Een simpel voorbeeld: een huis dat ooit 400.000 euro kostte en nu 600.000 euro waard is. Na overlijden kan dat per kind al snel leiden tot bijna 39.000 euro belasting. Pijnlijk, maar vaak te voorkomen.

Vooruitdenken

Volgens erfrechtdeskundige Iris Brik draait het om vooruitdenken. “Op het moment van overlijden kies je vervolgens welke tools het meest gunstig uitpakken in jouw geval”, legt ze uit in het AD.

Een van de bekendste trucs is de 1%-99%-verdeling. De langstlevende partner erft slechts een klein deel, de kinderen vrijwel alles, maar krijgen het nog niet uitgekeerd. Daardoor verschuif je de belastingdruk naar een gunstiger moment.

Ook het zogeheten opvul- of afvullegaat is populair. Daarmee kun je na overlijden nog schuiven met de verdeling, zodat je optimaal gebruikmaakt van vrijstellingen en lagere tarieven. Simpel gezegd: minder belasting, zonder dat iemand iets tekortkomt.

Bescherm je vermogen

Minstens zo belangrijk: zorgen dat je geld niet per ongeluk in de verkeerde familie belandt. Met een uitsluitingsclausule, ook wel de anti-schoonzoon-regel genoemd, blijft een erfenis altijd privévermogen van je kind.

En met een zogeheten tweetrapsmaking voorkom je dat broers en zussen ineens tot 40 procent belasting betalen als een van hen overlijdt. “Als de ouders de tweetrap in hun testament opnemen, doet de fiscus alsof het geld direct van de ouder komt op het moment dat het kind sterft. En dan val je in het tarief voor kinderen en dat is 10 of 20 procent.”

De warme hand

Ook tijdens je leven kun je al veel doen. Ouders mogen jaarlijks duizenden euro’s belastingvrij schenken. Of kiezen voor een papieren schenking, waarbij vermogen op papier wordt overgedragen.

Maar daar zit een prijskaartje aan. “Je hebt dan als het ware een schuld aan je kind en moet hem of haar ieder jaar 6 procent rente betalen. Daar moet je dus wel genoeg middelen voor hebben. Bij het kind valt dit papieren vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.”

Familie als bank

Tot slot zijn er creatieve oplossingen zoals de familiehypotheek of een lening van kinderen aan ouders. Daarmee kun je vermogen slim verschuiven en belastingdruk verlagen.