Waarom vrouwenhaat zo hardnekkig is – en wat mannen daarmee te maken hebben

Veel mannen koesteren diep wantrouwen of zelfs haat jegens vrouwen , en dat is geen incident, maar een patroon dat wereldwijd zichtbaar is.

Waarom die woede tegen vrouwen?

Vrouwenhaat is geen natuurwet, maar een product van eeuwenoude machtsverhoudingen waarin mannen de norm zijn en vrouwen als ondergeschikt worden gezien. Wanneer vrouwen meer zeggenschap krijgen over werk, lijf en seksualiteit, ervaren sommige mannen dat als verlies van controle.

Hoe normaler vijandig seksisme klinkt in kroeg, Kamer en comments, hoe veiliger het voelt om vrouwen ook in het echte leven te beschadigen.

Die gevoelens worden gevoed door hardnekkige stereotypen: de “zorgzame” vrouw, de “sterke” man, de kostwinner die recht denkt te hebben op bewondering, seks en gehoorzaamheid. Als de realiteit anders uitpakt, slaat frustratie bij een minderheid om in minachting en agressie.

Van huiskamer tot timeline

Wereldwijd krijgt bijna een derde van de vrouwen te maken met lichamelijk of seksueel geweld van een partner of ander dader. Ook in rijke landen is dat geen uitzondering, maar een structureel probleem, zoals herhaaldelijk wordt onderstreept in recente VN- en WHO-rapporten.

Online zien we een nieuwe laag: algoritmes belonen verontwaardiging, complotten en seksistische memes, waardoor vrouwenhaat zich razendsnel verspreidt in jongens- en mannencommunities. Rechtse, autoritaire bewegingen pakken dat gretig op: ze presenteren gendergelijkheid als bedreiging voor “traditionele waarden” en zetten feministen weg als vijand.

Vrouwenhaat is geen mening, maar een risico voor de rechtsstaat Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt wereldwijd circa 30 procent van alle vrouwen ooit te maken met fysieke en/of seksuele geweldsvormen. VN-instellingen spreken al jaren van een “epidemie” van geweld tegen vrouwen, die ondanks beleid nauwelijks afneemt. Deze geweldscijfers zijn onlosmakelijk verbonden met vijandige opvattingen over vrouwen: hoe sterker het seksisme, hoe groter de steun voor extremisme en politieke agressie.

Wat wél werkt

Onderzoekers en mensenrechtenorganisaties zijn opmerkelijk eens over de kern: je pakt vrouwenhaat alleen aan als je de onderliggende patriarchale normen durft te benoemen. Dat begint met betere seksuele en relationele vorming, consequente aanpak van online en offline geweld én mannen die elkaar aanspreken op “grappig bedoeld” seksisme.

Waarom vrouwenhaat zo hardnekkig is – en wat mannen daarmee te maken hebben

Zolang vrouwenhaat wordt weggezet als overgevoeligheid of “internetgedoe”, blijft de bodem vruchtbaar voor intimidatie, geweld en radicalisering. De vraag is niet of vrouwen gelijkwaardig mogen zijn, maar of samenlevingen het aandurven de prijs van echte gelijkheid – een herverdeling van macht – ook echt te betalen.