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Benzineprijs zakt onder 2,50 euro, laagste stand sinds begin juli

Economie
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - De prijs voor een liter benzine aan de Nederlandse pomp is donderdag gezakt tot onder de 2,50 euro, het laagste niveau sinds begin juli. Dat is het gevolg van de recente daling van de olieprijzen.
Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers bedraagt de adviesprijs voor een liter benzine nu 2,485 euro, ruim 2 cent minder dan woensdag. Op 10 oktober bereikte de adviesprijs voor Euro95 nog de hoogste stand ooit met 2,732 euro.
Ook diesel werd donderdag goedkoper en kost nu 2,647 euro per liter. Dat is 18 cent onder de recordstand van halverwege september, toen de brandstof 2,824 euro kostte. De prijs van premium benzine (Euro 98) is in nog geen maand met 25 cent gedaald tot 2,698 euro.
UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld door tankstations langs de snelweg, gevraagd. Elders is brandstof vaak goedkoper.
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