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Vlucht van Dublin naar Rome na bommelding omgeleid naar Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - Een vliegtuig van de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus, onderweg van Dublin naar Rome, is vanwege een bommelding omgeleid naar een luchtmachtbasis in het Franse Évreux. Dat heeft het kantoor van de Franse premier bekendgemaakt.
Het kantoor meldt de situatie nauwkeurig in de gaten te houden. Op Flightradar, een site waarop vluchten te volgen zijn, is te zien dat de Airbus A320 vlak na Parijs is omgedraaid. Het vliegtuig is volgens die website nog niet geland.
Meerdere Europese vluchten maakten recent noodlandingen vanwege bommeldingen, maar er werden geen explosieven gevonden. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de reeks meldingen.
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