Beoogd Duitse bondskanselier wil snel actie om kelderende beurzen

BERLIJN (ANP/RTR) - De beoogde Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft opgeroepen tot snelle actie om het concurrentievermogen van Duitsland veilig te stellen. Dat zei hij maandag nadat de beurzen in onder meer Duitsland fors onderuit gingen door de aangekondigde importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump.

"De situatie op de internationale aandelenmarkten is dramatisch en dreigt verder te verslechteren. Het is voor Duitsland daarom urgenter dan ooit om zo snel mogelijk het internationale concurrentievermogen te herstellen", zei hij in een verklaring aan persbureau Reuters. De DAX-index in Frankfurt verloor zo'n 5 procent en ging afgelopen donderdag en vrijdag ook al stevig omlaag.

Merz van het conservatieve blok CDU/CSU vindt daarnaast dat dit onderwerp centraal moet staan in de coalitieonderhandelingen. CDU/CSU probeert momenteel een regering te vormen met de sociaaldemocraten van de SPD.