Nederland gaat alle militaire uitvoer naar Israël controleren

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat de door- en uitvoer van alle militaire goederen naar Israël controleren. Dat geldt ook voor zogenoemde dual-use goederen die zowel een civiele als militaire bestemming kunnen hebben. Dat schrijven ministers Reinette Klever (Buitenlandse Handel) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer.

De stap is "wenselijk gelet op de veiligheidssituatie in Israël, de Palestijnse Gebieden en de bredere regio", aldus de bewindslieden. Vorig jaar moest Nederland de doorvoer van onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 vanuit Woensdrecht van de rechter stoppen omdat het risico bestaat dat ze gebruikt worden bij schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de Gazastrook.