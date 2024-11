Beperkte pensioenverhoging bij pensioenfondsen PME en bpfBOUW

AMSTERDAM (ANP) - De pensioenfondsen voor de metalelektro en de bouw, PME en bpfBOUW, verhogen de pensioenen met ingang van komend jaar beperkt. Bij PME kunnen de meer dan 600.000 deelnemers 0,3 procent meer pensioen tegemoet zien, is in het weekend bekendgemaakt. Voor de ongeveer 750.000 deelnemers van bpfBOUW gaat het om een pensioenverhoging van 0,75 procent.

De grote Nederlandse fondsen hadden de verwachtingen rond het verhogen van de pensioenen eerder al getemperd. De gedaalde rente maakt dat de fondsen meer geld opzij moeten zetten om aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Ook moeten de fondsen rekening houden met hun eigen beleid als het gaat om het berekenen van de inflatie en het meeverhogen van de pensioenen.

PME vindt het door de onzekerheid over de renteontwikkeling en de financiële markten onverantwoord om de pensioenen meer te verhogen, zegt voorzitter van het uitvoerend bestuur van het fonds Eric Uijen. PME had in april ook al besloten geen gebruik te maken van versoepelde regelgeving in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bij bpfBOUW wordt in een toelichting verwezen naar de beperkte prijsstijging in Nederland in de afgelopen twee jaar, als wordt gemeten vanaf september 2022. "Ik kan me voorstellen dat onze deelnemers meer hadden verwacht", geeft bestuursvoorzitter Leon Ceelen toe. "Ook omdat het gevoel bestaat dat de inflatie in Nederland nog best hoog is. Maar dit is wat mogelijk is volgens de regels van ons toeslagbeleid."