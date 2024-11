Dode en gewonden bij crash vrachtvliegtuig bij landing in Vilnius

VILNIUS (ANP/DPA) - Een DHL-vrachtvliegtuig is tijdens de landing neergestort naast een woning in de buurt van de luchthaven van Vilnius in Litouwen. Daarbij is een van de inzittenden om het leven gekomen, de drie andere inzittenden zijn gewond geraakt. Het vliegtuig kwam volgens burgemeester Valdas Benkunskas van Vilnius op een binnenplaats van een pand terecht, dat in brand is gevlogen. De twaalf mensen in het pand zijn in veiligheid gebracht.

Volgens een vertegenwoordiger van de luchthaven kwam het vliegtuig uit Leipzig. De Duitse autoriteiten waarschuwden in augustus nog voor "onconventionele brandgevaarlijke apparaten" die door onbekenden via vrachtvervoerders werden verzonden. De waarschuwing van inlichtingendiensten werd in verband gebracht met een incident in het logistieke centrum van DHL Leipzig, dat fungeert als de mondiale hub van het bedrijf. Een pakket dat vanuit de Baltische staten werd verzonden en een brandgevaarlijk apparaat bevatte, zou in juli in brand zijn gevlogen.