Bescherm kwetsbare mensen tegen faillissement Groupcard, zegt FNV

UTRECHT (ANP) - Bescherm kwetsbare inwoners tegen het faillissement van Groupcard, een bedrijf dat voor gemeenten tegoedpassen regelde. Garandeer dat ze hun tegoed kunnen gebruiken. Die oproep doet vakbond FNV aan gemeenten die met Groupcard werkten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het verlies van de pas kan voor tienduizenden mensen met een laag inkomen betekenen dat ze minder geld hebben voor bijvoorbeeld boodschappen of openbaar vervoer, aldus FNV. "Dit gaat over mensen die soms al op de rand van armoede leven. Zij mogen niet nog een klap krijgen door iets waar ze niets aan kunnen doen", zegt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt.

Groupcard ging vorige maand failliet. De VNG schatte eerder dat ongeveer een derde van de gemeenten hierdoor is gedupeerd. De schade lijkt in de miljoenen te lopen. Mantelzorgers of mensen met een laag inkomen konden met de passen toegang krijgen tot lokale voorzieningen en kortingen. Maar de kaarten zijn nu niet meer geldig.