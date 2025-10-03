Onderzoek: sommige zonnebrandcrèmes bevatten geen SPF 50 maar slechts SPF4

Je denkt veilig te zijn tegen de brandende zon als je je insmeert met factor 50, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Sommige zonnebrandcrèmes bieden maar een SPF4 terwijl er 50+ op de fles staat, blijkt uit Australisch onderzoek.

Het nieuws zette een reeks terugroepacties in gang en ook de Australische toezichthouder Therapeutic Goods Administration (TGA) sloeg alarm.

De TGA meldt dat zeker 21 zonnebrandproducten eenzelfde basisformule gebruiken en dat bij sommige daarvan de bescherming mogelijk stukken lager uitvalt dan op het etiket staat.

De zonbeschermingsfactor (SPF) geeft een helder cijfer voor hoeveel bescherming je mag verwachten. Maar het testen daarvan is ingewikkeld: het gebeurt op echte huid, die vervolgens wordt blootgesteld aan UV-licht. Omdat huid verschillend reageert en laboratoria anders meten, kunnen de resultaten variëren. Een product dat in het ene lab hoog scoort, kan in de praktijk veel minder beschermen.

Een lagere SPF betekent niet nul bescherming, maar wel meer risico op verbranding, DNA-schade en huidkanker.

De rol van de basisformule

De zorgen van de TGA richten zich op de basisformule van een zonnebrandcrème. Die bestaat uit water en olie, emulgatoren, verdikkers, conserveermiddelen en vaak geur- of kleurstoffen. Daarbovenop komen de echte UV-filters.

Die filters kunnen hun werk alleen doen als de basisformule stevig in elkaar zit: de ingrediënten moeten stabiel blijven, gelijkmatig verspreid worden en bestand zijn tegen zonlicht. Als dat niet lukt, kunnen filters klonteren, afbreken of zelfs worden verdund.

Omdat veel merken dezelfde basis gebruiken, kan één fout grote gevolgen hebben.

Hoe kan een basisformule falen?

De TGA doet nog onderzoek, maar in het algemeen kan een formule misgaan door:

slechte verdeling van filters, waardoor ‘gaten’ in de bescherming ontstaan

afbraak van filters in zonlicht zonder goede stabilisatoren

verkeerde combinaties met kleurstoffen of parfums

te veel vulstoffen, waardoor de concentratie actieve stoffen daalt

instabiliteit tijdens productie of opslag, bijvoorbeeld bij hitte

Niet elk product met dezelfde basis faalt per se: kleine verschillen in recept, productie of opslag kunnen al veel uitmaken.