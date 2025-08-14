Trump en Poetin houden persconferentie na ontmoeting Alaska

ANCHORAGE (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin geven na hun ontmoeting in Alaska vrijdag een persconferentie, meldt het Kremlin. Beide partijen zouden inmiddels akkoord zijn gegaan met de planning van de dag en volgens de Russen begint het gesprek om 11.30 uur lokale tijd (21.30 uur Nederlandse tijd).

Trump en Poetin gaan zowel met hun delegaties als een-op-een met elkaar om de tafel, met alleen tolken in de kamer, meldt Kremlinadviseur Joeri Oesjakov. Ook staat een werkontbijt op het programma.

De presidenten gaan het volgens Oesjakov hebben over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne en de internationale veiligheidssituatie.

Het is nog niet duidelijk hoelang het programma zal duren en dus ook niet hoe laat de persconferentie zal zijn. De ontmoeting vindt plaats op een militaire luchtmachtbasis in Anchorage, de grootste stad van Alaska.