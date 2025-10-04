ECONOMIE
13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 04 oktober 2025 om 8:02
In 1948 haalde de oprichter van de VVD 8 zetels. De Kamer telde toen 100 zetels, dus omgerekend zouden dat er 12 zijn. Sindsdien groeide de partij uit tot een van de grote spelers in Den Haag, met een piek van 41 zetels (2012). Nu lijkt die opmars abrupt tot stilstand te komen. In de laatste peiling van De Hond staat de PVV op 13 zetels. De laatste keer dan Rutte lijsttrekker was, in 2021, stond de VVD op 31 zetels. Yesilgoz is daarvan in de peilingen nu meer dan de helft (60 procent) kwijtgeraakt.

Waarom deze terugval?

Verschillende factoren spelen een rol in deze historische val:
  • Kiezers trekken weg naar andere partijen, zoals PVV en GroenLinks-PvdA.
  • Onvrede over beleid en leiderschap binnen de VVD.
  • Veranderend politiek landschap: de traditionele partijen verliezen grip op hun achterban.
De PVV blijft in de nieuwste peiling van Maurice de Hond de grootste partij. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij van Geert Wilders op dertig zetels uitkomen, zo onthulde De Hond vrijdagavond in Café Kockelmann.
De VVD komt dus uit op dertien zetels, elf minder dan momenteel in de Tweede Kamer. GroenLinks-PvdA blijft met 27 zetels de tweede partij van het land, terwijl het CDA op 23 zetels uitkomt.
D66 wint één zetel en komt uit op twaalf, terwijl JA21 stabiel blijft op dertien zetels, evenveel als de VVD.
De VVD is daarmee virtueel in omvang de zesde partij van het land

Hoe het begon

