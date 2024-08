Besi en ASML maken ommezwaai op negatief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, ging maandag opnieuw scherp omlaag, hoewel de verliezen in de laatste handelsuren wel duidelijk afnamen. De chipbedrijven Besi (plus 3,1 procent) en ASML (plus 1,1 procent), die tijdens de ochtendhandel nog meer dan 10 procent lager stonden, vertoonden aan het eind van de handel een opmerkelijke ommezwaai en eindigden in de plus. Er waren verder geen stijgers in de AEX.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 2,1 procent lager op 860,44 punten, het laagste niveau sinds begin mei. Eerder op de dag stond de AEX nog ruim 4 procent in de min, na een verlies van ruim 3 procent vrijdag. De MidKap verloor 1,8 procent op 839,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot ruim 2 procent.