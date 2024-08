Jordanië neemt voorzorgsmaatregelen in luchtvaart om spanningen

AMMAN (ANP/RTR) - Jordanië vraagt alle vliegtuigen die naar het land komen per direct om meer brandstof mee te nemen. Volgens waarnemers is dat een voorzorgsmaatregel voor als Jordanië het luchtruim moet sluiten door de oplopende spanningen tussen Israël, Libanon en Iran.

Alle toestellen moeten genoeg reservebrandstof bij zich hebben om nog 45 minuten te vliegen. Dat zou genoeg zijn om het Jordaanse luchtruim te verlaten, zegt Mark Zee van OPSGROUP, een organisatie die risico's in de luchtvaart monitort.

Internationaal wordt gevreesd voor verdere escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten na de dood van Hamasleider Ismail Haniyeh in Teheran. Volgens Zee kan de stap van Jordanië een belangrijke indicatie zijn, omdat dat land in april het eerste was dat het luchtruim sloot voor een grootschalige aanval van Iran op Israël. Jordanië was daar toen eerder mee dan die beide landen.

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen dagen vluchten naar Israël en Libanon geschrapt en vermijden het luchtruim van die landen.