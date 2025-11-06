Besparingsmaatregelen KLM leiden nog niet tot herstel

AMSTELVEEN (ANP) - De besparingsmaatregelen die KLM doorvoert zijn nog onvoldoende om de aanhoudend hoge kosten te compenseren. Volgens de luchtvaartmaatschappij ligt het programma dat KLM vorig jaar heeft aangekondigd "op koers", maar heeft dit nog niet geleid tot een "structureel herstel". Het resultaat van KLM blijft onder druk staan.

"We hebben opnieuw meer passagiers vervoerd en onze omzet is iets gestegen", stelt topvrouw Marjan Rintel. "Hoge kosten en operationele uitdagingen blijven ons echter parten spelen." Het programma leverde in de eerste negen maanden van dit jaar 300 miljoen euro aan besparingen en extra opbrengsten op. Maar KLM is "er nog lang niet", benadrukt Rintel.

De operationele winst van KLM daalde in het derde kwartaal met 54 miljoen euro naar 341 miljoen euro. "We moeten scherp sturen en keuzes maken om KLM structureel op het goede spoor te krijgen en te kunnen blijven investeren in onze toekomst", aldus Rintel.