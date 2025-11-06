Bouwer BAM verwacht dit jaar nog steeds meer woningen te verkopen

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM verwacht dit jaar nog steeds meer woningen te verkopen in Nederland dan vorig jaar. De bouwer denkt dat de vraag naar onder meer woningen "robuust" zal blijven, hoewel de onzekerheid door de stikstofproblemen aanhoudt. Dit meldt BAM in een handelsbericht over de eerste drie kwartalen van 2025.

Eerder liet BAM weten bijna zevenhonderd huizen te hebben verkocht in de eerste helft van dit jaar, minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Het bedrijf stelt nu dat de huizenverkoop in het afgelopen kwartaal is verbeterd. In 2024 verkocht BAM 1854 woningen.

BAM meldt in zijn handelsbericht geen omzetresultaten of woningverkoopcijfers. Wel zegt het bedrijf dat het orderboek op "een solide niveau" is gebleven ter waarde van 12,5 miljard euro aan het einde van het derde kwartaal.