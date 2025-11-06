ECONOMIE
Handelsblatt: Google gaat recordbedrag investeren in Duitsland

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 8:37
anp061125076 1
DÜSSELDORF (ANP) - Het Amerikaanse technologiebedrijf Google gaat zijn grootste investeringsplan ooit voor Duitsland aankondigen, meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De details van het project worden op 11 november tijdens een persconferentie in Berlijn bekendgemaakt, samen met minister van Financiën Lars Klingbeil.
In een brief van het bedrijf, die Handelsblatt heeft ingezien, staat dat het gaat om de bouw van "infrastructuur en datacenters". Ook wil Google "innovatieve projecten voor het gebruik van hernieuwbare energie en restwarmte" stimuleren en zijn vestigingen in München, Frankfurt en Berlijn uitbreiden.
De investeringen zijn van groot politiek belang. De Duitse regering zal ze volgens het zakenblad zien als een blijk van vertrouwen in Duitsland. Kanselier Friedrich Merz trad in mei aan met de belofte het economische klimaat in het land te verbeteren. Dat is hem tot nu toe niet gelukt.
