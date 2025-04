Bessent: heb niet met Chinese ambtgenoot over tarieven gesproken

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft zondag gezegd dat hij tijdens bijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington afgelopen week contact had met zijn Chinese ambtgenoten. Ze hebben daar volgens Bessent niet gesproken over de impasse rond de tarieven van president Donald Trump.

De signalen rond de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zijn tegenstrijdig. Trump zegt dat er gesprekken plaatsvinden, terwijl China elk handelsoverleg ontkent.

"Ik heb contact gehad met mijn Chinese ambtgenoot, maar het ging meer over de gebruikelijke onderwerpen zoals financiële stabiliteit en vroege waarschuwingssignalen voor de wereldeconomie," zei Bessent tegen ABC News. "Ik weet niet of president Trump heeft gesproken met president Xi."