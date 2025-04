Zelensky: Oekraïne vecht verder in bezette Russische regio Koersk

KYIV (ANP/AFP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vecht het Oekraïense leger nog steeds in de Russische grensregio Koersk. Een dag eerder had Moskou de "volledige bevrijding" van de westelijke regio opgeëist.

Het Oekraïense leger blijft actief bepaalde gebieden in de regio Koersk en ook in de zuidelijkere Russische grensregio Belgorod verdedigen, meldde Zelensky op Telegram. Hij voegde eraan toe dat de situatie in veel gebieden, zoals Koersk, moeilijk blijft.

Een Russische militaire commandant zei eerder tegen de Russische president Vladimir Poetin dat "verspreide overblijfselen" van het Oekraïense leger in Koersk binnenkort vernietigd zouden worden, aldus staatspersbureau RIVA.

Oekraïne viel Koersk in augustus vorig jaar binnen en rukte snel op. De regering in Kyiv wil bij een eventuele vredesdeal het veroverde gebied ruilen voor bezet Oekraïens grondgebied.